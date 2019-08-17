Rodallega: Davet ettim

Aslan'ı yıkan 2. golü atan Rodallega, vatandaşı Falcao'ya G.Saray'a gelmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı. Hugo Rodallega, "Kendisine kolay adapte olacağını söyledim. Çok iyi arkadaşız. Türkiye'ye gelmesini isterim. Bunu Falcao'ya da söyledim. Baskı yapamam" dedi.