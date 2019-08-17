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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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: Davet ettim

Rodallega: Davet ettim

Denizlispor'un golcüsü aynı zamanda 'ı yıkan 2. golü atan , vatandaşı 'ya G.Saray'a gelmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

'ı yıkan 2. golü atan , vatandaşı 'ya G.Saray'a gelmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı. Hugo Rodallega, "Kendisine kolay adapte olacağını söyledim. Çok iyi arkadaşız. 'ye gelmesini isterim. Bunu Falcao'ya da söyledim. Baskı yapamam" dedi.

  1. 17.8.2019
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