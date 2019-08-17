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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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’de Aslan kral

Passolig’de Aslan kral

 Lig'de dün başlayan öncesi en çok kartına sahip olan takım taraftarı G.Saray oldu. Sarı- kırmızılılar 964 bin 331 kartla zirvede yer alırken, ikinci sırada 896 bin 730 ile F.Bahçe bulundu.

Lig'de dün başlayan öncesi en çok kartına sahip olan takım taraftarı G.Saray oldu. Sarı- kırmızılılar 964 bin 331 kartla zirvede yer alırken, ikinci sırada 896 bin 730 ile F.Bahçe bulundu. 753 bin 172 ile üçüncü, 270 bin 735 ile dördüncü oldu.

  1. 17.8.2019
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