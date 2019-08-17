Passolig’de Aslan kral
Süper Lig'de dün başlayan yeni sezon öncesi en çok Passolig kartına sahip olan takım taraftarı G.Saray oldu. Sarı- kırmızılılar 964 bin 331 kartla zirvede yer alırken, ikinci sırada 896 bin 730 ile F.Bahçe bulundu.
Süper Lig'de dün başlayan yeni sezon öncesi en çok Passolig kartına sahip olan takım taraftarı G.Saray oldu. Sarı- kırmızılılar 964 bin 331 kartla zirvede yer alırken, ikinci sırada 896 bin 730 ile F.Bahçe bulundu. Beşiktaş 753 bin 172 ile üçüncü, Trabzon 270 bin 735 ile dördüncü oldu.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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