Passolig’de Aslan kral

Süper Lig'de dün başlayan yeni sezon öncesi en çok Passolig kartına sahip olan takım taraftarı G.Saray oldu. Sarı- kırmızılılar 964 bin 331 kartla zirvede yer alırken, ikinci sırada 896 bin 730 ile F.Bahçe bulundu. Beşiktaş 753 bin 172 ile üçüncü, Trabzon 270 bin 735 ile dördüncü oldu.