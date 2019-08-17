Otur 'sıfır'
Takım formsuz, oyuncu değişiklikleri kötü, konsantrasyon yerlerde. Sonuç: Son 2 yılın şampiyonu Cimbom, Denizli’den puan alamadı, farktan kurtuldu.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yaptı. Kaptan Selçuk İnan'ın kaçırdığı penaltıdan sonra oyundan düşmeye başlayan Galatasaray, Marcao da sorumsuzca bir hareketle ikinci sarı karttan atılmasıyla tamamen teslim bayrağını çekti. Denizlispor, Barrow, Rodallega, Murawski, Recep ile futbol resitali sunarken, Cimbom 10 kişi sindikçe sindi, sonunda da golleri yedi. Muslera olmasa çok daha farklı skorla kaybedebilirdi.
ORTA SAHA DARMADAĞIN
Galatasaray'ın Seri, Belhanda, Selçuk'tan oluşan üçlü orta sahası darmadağın oldu. Devre arasındaki Seri-Donk değişikliği de işe yaramadı. Yeni transferlerden Jimmy Durmaz'ın da 'şaşkın' oyunu ve sürekli top kaptırması da zaten zayıf olan takım savunmasını daha da zora soktu. Sezonun ilk maçında Aslan'ın birçok defosu ortaya çıktı. Şu an konsantrasyon, koşu kalitesi yok. Takımda formsuz oyuncu çok.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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