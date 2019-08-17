Otur 'sıfır'

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yaptı. Kaptan Selçuk İnan'ın kaçırdığı penaltıdan sonra oyundan düşmeye başlayan Galatasaray, Marcao da sorumsuzca bir hareketle ikinci sarı karttan atılmasıyla tamamen teslim bayrağını çekti. Denizlispor, Barrow, Rodallega, Murawski, Recep ile futbol resitali sunarken, Cimbom 10 kişi sindikçe sindi, sonunda da golleri yedi. Muslera olmasa çok daha farklı skorla kaybedebilirdi.



ORTA SAHA DARMADAĞIN

Galatasaray'ın Seri, Belhanda, Selçuk'tan oluşan üçlü orta sahası darmadağın oldu. Devre arasındaki Seri-Donk değişikliği de işe yaramadı. Yeni transferlerden Jimmy Durmaz'ın da 'şaşkın' oyunu ve sürekli top kaptırması da zaten zayıf olan takım savunmasını daha da zora soktu. Sezonun ilk maçında Aslan'ın birçok defosu ortaya çıktı. Şu an konsantrasyon, koşu kalitesi yok. Takımda formsuz oyuncu çok.