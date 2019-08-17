Nzonzi: Oynamak için sabırsızlanıyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi 1+1 yıllığına kiralandı. Roma'ya ilk sezon için bedel ödenmeyecek. Cimbom gelecek sezon da kiralamak isterse 500 bin euro verecek. 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon satın alınması durumunda 16, gelecek sezon transfer edilirse 13 milyon euro ödenecek. İmza sonra stadı gezen Nzonzi, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Nzonzi, "Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çok büyük hedeflerimizin olduğunu düşünüyorum. Bir an evvel işe koyulmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumu gördükten sonra taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum, çok heyecan verici bir şey. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Çok çalışıp, iyi işler yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'DA TRANSFER DE DiNAMiZM DE BiTMEZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini ziyaret eden yeni transfer Steven Nzonzi hakkında konuştu. Nzonzi'nin G.Saray'a çok yakışacağını söyleyen Cengiz, "Çok iyi bir karakter, aynı zamanda bir yıldız. Bu sezon 10. transferimiz. Hep dünya yıldızları bizimle beraber. Seri'den Emre Mor'a, Babel'den Jimmy Durmaz'a kadar bütün dünya yıldızlarını bir araya getirmeye çalıştık. Sevgili hocamızla birlikte, teknik kadroyla, bütün sportif direktörlerimizle, scout ekibimizle ve menajerlerle birlikte FFP kuralları, lisanslama ve yapılandırma kuralları içinde transferlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Galatasaray'da transfer de bitmez, dinamizm de bitmez" yorumunu yaptı.