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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Marcao kızardı

Marcao kızardı

'da Marcao maçın ilk yarısında görerek takımını on kişi bıraktı. Rodallega’yı ancak faulle durdurabilen Brezilyalı oyuncu, ilk yarıda iki görüp, 43’te atıldı

'da Marcao maçın ilk yarısında görerek takımını on kişi bıraktı. Brezilyalı stoper, Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega'yı durdurmakta zorlanırken, 34 ve 43. dakikalarda rakibine yaptığı sert müdahaleler sonrası hakem Abdülkadir Bitigen'den iki ve ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Galatasaray ilk yarının son dakikaları ile ikinci yarıyı on kişi oynadı. Sarı-kırmızılı takımda Luyindama ile Marcao arasındaki uyumsuzluk da dikkat çekti. Rodallega ortaya atılan her pozisyonda iki oyuncuyu bozarak ya topa sahip oldu ya da faul aldı.

ASLAN'DA 3 YENİ İSİM
Galatasaray yeni sezona ilk onbirde 3 yeni oyuncu ile başladı. Sarı- kırmızılı ekipte yeni transferlerden Jean Michael Seri, ve Jimmy Durmaz ilk onbirde sahaya çıktılar. Feghouli'nin yokluğunda sağ kanatta Jimmy Durmaz oynadı. İleri uçta ise Mbaye Diagne yer aldı.

  1. 17.8.2019
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