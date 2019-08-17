Marcao kızardı
Galatasaray'da Marcao maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Rodallega’yı ancak faulle durdurabilen Brezilyalı oyuncu, ilk yarıda iki sarı kart görüp, 43’te atıldı
Galatasaray'da Marcao maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Brezilyalı stoper, Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega'yı durdurmakta zorlanırken, 34 ve 43. dakikalarda rakibine yaptığı sert müdahaleler sonrası hakem Abdülkadir Bitigen'den iki sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Galatasaray ilk yarının son dakikaları ile ikinci yarıyı on kişi oynadı. Sarı-kırmızılı takımda Luyindama ile Marcao arasındaki uyumsuzluk da dikkat çekti. Rodallega ortaya atılan her pozisyonda iki oyuncuyu bozarak ya topa sahip oldu ya da faul aldı.
ASLAN'DA 3 YENİ İSİM
Galatasaray yeni sezona ilk onbirde 3 yeni oyuncu ile başladı. Sarı- kırmızılı ekipte yeni transferlerden Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz ilk onbirde sahaya çıktılar. Feghouli'nin yokluğunda sağ kanatta Jimmy Durmaz oynadı. İleri uçta ise Mbaye Diagne yer aldı.
- 17.8.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Marcao kızardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.