Marcao kızardı

Galatasaray'da Marcao maçın ilk yarısında kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Brezilyalı stoper, Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega'yı durdurmakta zorlanırken, 34 ve 43. dakikalarda rakibine yaptığı sert müdahaleler sonrası hakem Abdülkadir Bitigen'den iki sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Galatasaray ilk yarının son dakikaları ile ikinci yarıyı on kişi oynadı. Sarı-kırmızılı takımda Luyindama ile Marcao arasındaki uyumsuzluk da dikkat çekti. Rodallega ortaya atılan her pozisyonda iki oyuncuyu bozarak ya topa sahip oldu ya da faul aldı.

ASLAN'DA 3 YENİ İSİM

Galatasaray yeni sezona ilk onbirde 3 yeni oyuncu ile başladı. Sarı- kırmızılı ekipte yeni transferlerden Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz ilk onbirde sahaya çıktılar. Feghouli'nin yokluğunda sağ kanatta Jimmy Durmaz oynadı. İleri uçta ise Mbaye Diagne yer aldı.