Falcao hafta içi İstanbul'da
Denizli mağlubiyeti sonrası konuşan Abdurrahim Albayrak, “Monaco ile kardeş kulüp olduk. Taraftarın içi rahat olsun. Falcao yüzde 99 Galatasaray’da” şeklinde konuştu.
Galatasaray camiasının gelmesi için gün saydığı Radamel Falcao, beklendiği gibi Monaco'nun Metz maçı kadrosuna dahil edildi. Monaco Teknik Direktörü Jardim'in isteği doğrultusunda takımla bir maça daha çıkacak olan 33 yaşındaki santrfor, ardından Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Monaco'nun bugün saat 21.00'de Metz ile deplasmanda yapacağı karşılaşma belki de Türkiye'de en çok izlenen Fransa Ligue 1 maçı olacak. Denizli mağlubiyeti sonrası mikrofonlara konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak oyuncunun yüzde 99 bittiğini söyledi. Monaco ile kardeş kulüp olduklarını söyleyen Albayrak, "2. Başkan Petrov ile çok samimi görüşme yaptık. Falcao ile fotoğraflar çekildik. Onların başkanı bizim başkan ile yemek yiyecek. Bundan sonraki transferlerde karşılıklı görüşeceğiz. Falcao konusunda taraftarın içi yüzde 99 rahat olsun" diye konuştu.
EŞYALARI ÇIKTI
Monaco, Falcao'nun tesislerde bulunan eşyalarını çıkardı. Falcao'nun dolabı yeni transfer Ben Yedder'e tahsis edildi. Kolombiyalı golcü için teşekkür videolarının hazırlandığı öğrenildi.
AMAN NAZAR DEĞMESİN!
Galatasaray taraftarları, Falcao'nun Metz maçına çıkacak olması nedeniyle biraz düşünceli. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun sakatlık yaşamaması için dua ediyor. Taraftarlar sosyal medyadan futbolcuya çağrıda bulunurken, "Dikkatli ol" yorumunu yapıyor.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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