Falcao hafta içi İstanbul'da

Galatasaray camiasının gelmesi için gün saydığı Radamel Falcao, beklendiği gibi Monaco'nun Metz maçı kadrosuna dahil edildi. Monaco Teknik Direktörü Jardim'in isteği doğrultusunda takımla bir maça daha çıkacak olan 33 yaşındaki santrfor, ardından Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Monaco'nun bugün saat 21.00'de Metz ile deplasmanda yapacağı karşılaşma belki de Türkiye'de en çok izlenen Fransa Ligue 1 maçı olacak. Denizli mağlubiyeti sonrası mikrofonlara konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak oyuncunun yüzde 99 bittiğini söyledi. Monaco ile kardeş kulüp olduklarını söyleyen Albayrak, "2. Başkan Petrov ile çok samimi görüşme yaptık. Falcao ile fotoğraflar çekildik. Onların başkanı bizim başkan ile yemek yiyecek. Bundan sonraki transferlerde karşılıklı görüşeceğiz. Falcao konusunda taraftarın içi yüzde 99 rahat olsun" diye konuştu.

EŞYALARI ÇIKTI

Monaco, Falcao'nun tesislerde bulunan eşyalarını çıkardı. Falcao'nun dolabı yeni transfer Ben Yedder'e tahsis edildi. Kolombiyalı golcü için teşekkür videolarının hazırlandığı öğrenildi.

AMAN NAZAR DEĞMESİN!

Galatasaray taraftarları, Falcao'nun Metz maçına çıkacak olması nedeniyle biraz düşünceli. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun sakatlık yaşamaması için dua ediyor. Taraftarlar sosyal medyadan futbolcuya çağrıda bulunurken, "Dikkatli ol" yorumunu yapıyor.