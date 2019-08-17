Falcao hafta içi İstanbul'da - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao hafta içi İstanbul'da

Falcao hafta içi 'da

Falcao hafta içi İstanbul'da

mağlubiyeti sonrası konuşan , “Monaco ile kardeş kulüp olduk. Taraftarın içi rahat olsun. Falcao yüzde 99 ’da” şeklinde konuştu.

camiasının gelmesi için gün saydığı , beklendiği gibi Monaco'nun Metz maçı kadrosuna dahil edildi. Monaco Teknik Direktörü Jardim'in isteği doğrultusunda takımla bir maça daha çıkacak olan 33 yaşındaki santrfor, ardından 'ye doğru yola çıkacak. Monaco'nun bugün saat 21.00'de Metz ile deplasmanda yapacağı karşılaşma belki de Türkiye'de en çok izlenen Fransa Ligue 1 maçı olacak. mağlubiyeti sonrası mikrofonlara konuşan Galatasaray 2. Başkanı oyuncunun yüzde 99 bittiğini söyledi. Monaco ile kardeş kulüp olduklarını söyleyen Albayrak, "2. Başkan Petrov ile çok samimi görüşme yaptık. Falcao ile fotoğraflar çekildik. Onların başkanı bizim başkan ile yemek yiyecek. Bundan sonraki transferlerde karşılıklı görüşeceğiz. Falcao konusunda taraftarın içi yüzde 99 rahat olsun" diye konuştu.

EŞYALARI ÇIKTI
Monaco, Falcao'nun tesislerde bulunan eşyalarını çıkardı. Falcao'nun dolabı yeni transfer Ben Yedder'e tahsis edildi. Kolombiyalı golcü için teşekkür videolarının hazırlandığı öğrenildi.

AMAN NAZAR DEĞMESİN!
Galatasaray taraftarları, Falcao'nun Metz maçına çıkacak olması nedeniyle biraz düşünceli. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun sakatlık yaşamaması için dua ediyor. Taraftarlar sosyal medyadan futbolcuya çağrıda bulunurken, "Dikkatli ol" yorumunu yapıyor.

  1. 17.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao hafta içi İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN