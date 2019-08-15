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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Para yağıyor

Para yağıyor

'a para yağıyor. Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte Türkiye'ye ayrılan market payını da kasasına koyacak. Ayrıca , Basel ve Porto'nun elenmesi de Cimbom'a yaradı.

Türkiye'yi bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde tek başına temsil edecek 'a para yağıyor. Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte Türkiye'ye ayrılan market payını da kasasına koyacak. Ayrıca , Basel ve Porto'nun elenmesi de Cimbom'a yaradı. Sarı-kırmızılıların katsayı parasına 3.3 milyon euro daha eklenmiş oldu.
  1. 15.8.2019
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