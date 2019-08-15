Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Nzonzi İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın dün kiralık transferi konusunda Roma ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Steven Nzonzi akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın transferi konusunda İtalyan ekibi Roma ile görüşmelere başladığı Steven Nzonzi'nin Türkiye'ye gelme takvimi netleşti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı kulübün kiralık transferi konusunda yaptığı görüşmeyi KAP'a bildirdiği yıldız futbolcu bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Sağlık kontrolünden geçecek olan Fransız orta saha oyuncusu bir aksilik olmaması durumunda sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasray tecrübeli oyuncu için kiralama bedeli vermezken, 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Oyuncunun satın alma opsiyonu da 16 milyon Euro olacak. Fransız futbolcu, Galatasaray'dan bu sezon için 3,25 milyon Euro garanti ücret alacak.
- 15.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Nzonzi İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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