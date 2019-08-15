Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Nzonzi İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın transferi konusunda İtalyan ekibi Roma ile görüşmelere başladığı Steven Nzonzi'nin Türkiye'ye gelme takvimi netleşti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı kulübün kiralık transferi konusunda yaptığı görüşmeyi KAP'a bildirdiği yıldız futbolcu bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Sağlık kontrolünden geçecek olan Fransız orta saha oyuncusu bir aksilik olmaması durumunda sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.





1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasray tecrübeli oyuncu için kiralama bedeli vermezken, 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Oyuncunun satın alma opsiyonu da 16 milyon Euro olacak. Fransız futbolcu, Galatasaray'dan bu sezon için 3,25 milyon Euro garanti ücret alacak.