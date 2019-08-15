Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Nzonzi İstanbul'a geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Nzonzi İstanbul'a geliyor

'ın görüşmelere başladığı Nzonzi 'a geliyor

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Nzonzi İstanbul'a geliyor

'ın dün kiralık transferi konusunda Roma ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdiği Steven Nzonzi akşam saatlerinde 'da olacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın transferi konusunda İtalyan ekibi Roma ile görüşmelere başladığı Steven Nzonzi'nin Türkiye'ye gelme takvimi netleşti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı kulübün kiralık transferi konusunda yaptığı görüşmeyi 'a bildirdiği yıldız futbolcu bugün akşam saatlerinde 'da olacak. Sağlık kontrolünden geçecek olan Fransız orta saha oyuncusu bir aksilik olmaması durumunda sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.


1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasray tecrübeli oyuncu için kiralama bedeli vermezken, 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Oyuncunun satın alma opsiyonu da 16 milyon Euro olacak. Fransız futbolcu, Galatasaray'dan bu sezon için 3,25 milyon Euro garanti ücret alacak.

  1. 15.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Nzonzi İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN