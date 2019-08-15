Galatasaray kafilesi Denizli'de
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi. İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.
Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Takımlarını destekleyen taraftarlar, futbolculara çiçek verip öz çekim yaptı.
Daha sonra Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki otele geldi.
Taraftarlar, burada da futbolculara büyük ilgi gösterdi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı olan ve hafta içinde bel fıtığı ameliyatı edilen teknik direktör Fatih Terim, kafilede yer almadı.
Yukatel Denizlispor ile Galatasaray, yarın saat 20.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- 15.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Galatasaray kafilesi Denizli'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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