Galatasaray kafilesi Denizli'de - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray kafilesi Denizli'de

kafilesi Denizli'de

Galatasaray kafilesi Denizli'de

, 'in ilk haftasında yarın ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi. 'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.

Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Takımlarını destekleyen taraftarlar, futbolculara çiçek verip öz çekim yaptı.

Daha sonra kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki otele geldi.

Taraftarlar, burada da futbolculara büyük ilgi gösterdi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı olan ve hafta içinde bel fıtığı ameliyatı edilen teknik direktör , kafilede yer almadı.

ile Galatasaray, yarın saat 20.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

  1. 15.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray kafilesi Denizli'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN