Fatih Terim Denizli kafilesinde yer almayacak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor deplasmanında takımının yanında olamayacak. Cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak olan Terim, geçirdiği ameliyat nedeniyle, Denizli'ye gidemeyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçirdiği bel fıtığı ameliyatı nedeniyle sarı-kırmızılıların cuma günü ligin ilk haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçının kafilesinde yer alamayacak.
Cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak olan Fatih Terim, geçirdiği ameliyat nedeniyle, Denizli'ye de gidemeyecek.
Öte yandan Everton'ın 15 milyon Euro'ya Monaco'ya gönderdiği Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fatih Terim için "Sonsuza kadar minnettarım" notunu yazdı. Terim de Onyekuru'ya, "İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum" şeklinde cevap verdi.
- 15.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Fatih Terim Denizli kafilesinde yer almayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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