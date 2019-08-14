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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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ayrılığı 'a bildirdi!

Galatasaray ayrılığı KAP'a bildirdi!

daha önce İstikbal Mobilya ile anlaşma sağladığı 24 yaşındaki kaleci İsmail 'nin 160 bin Türk Lirası kiralama bedeli karşılığında 2 yıllığına sarı-kırmızılı ekibe kiralandığını borsaya bildirdi.

Kulübü, kaleci İsmail 'nin 'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz 'nin 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonlarının sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 160.000 TL geçici bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.

  1. 14.08.2019
  2. Güncelleme: 14.08.2019 23:28
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