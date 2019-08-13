Terim'den Albayrak'a: 6 numara şart
Galatasaray'da Fatih Terim, hazırlık maçında Fiorentina'ya 4-1 yenilmelerinin ardından Abdurrahim Albayrak'la görüştü. 6 numara transferindeki gelişmeleri soran Terim "Acilen bir ön libero almalıyız" diye konuştu.
Fiorentina hezimeti sonrası Terim'den sert uyarı
Fiorentina karşısında alınan 4-1'lik kötü sonuç kadar oynanan kötü futbol da teknik direktör Fatih Terim'in canını sıktı. Ligin başlamasına 1 haftadan az bir süre kala Fiorentina karşısında futbol olarak aciz durumlara düşülmesi üzerine tecrübeli teknik adam oyuncularıyla maçtan sonra bir toplantı yaptı. Terim, "Bu halde lige girersek duman oluruz. Herkes bu bir hafta içinde kendisine çeki düzen versin" diye konuştu.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Terim'den Albayrak'a: 6 numara şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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