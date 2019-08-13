Özbek yanlış yaptı
Galatasaray eski İkinci Başkanı Mehmet Helvacı, eski başkan Dursun Özbek'in 8 milyon liralık alacağı için haciz işlemi başlatmasını doğru bulmadığını söyledi.
Yönetim de suçlu
Helvacı, Özbek kadar yönetimin de bir anlaşma yapmayarak hata yaptığını belirterek, "Ziraat Bankası ile bir anlaşma yapıldı. Bu transfer sürecinde kimsenin canı yanmasın diye yapıldı. Aynı şey diğer alacaklılarla da yapılmalı. Esas olan iki tarafın da hatasından dönmesi" diye konuştu.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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