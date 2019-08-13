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13 Ağustos 2019, Salı
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Özbek yanlış yaptı

Özbek yanlış yaptı

eski İkinci Başkanı , eski başkan 'in 8 milyon liralık alacağı için haciz işlemi başlatmasını doğru bulmadığını söyledi.

Galatasaray eski İkinci Başkanı , eski başkan 'in 8 milyon liralık alacağı için haciz işlemi başlatmasını doğru bulmadığını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Helvacı, "'da hiç alışık olmadığımız şeyler görüyoruz. Eski başkanın kulübe böyle bir borç vermesi ve bunu farklı bir yolla almaya çalışmasını ben doğru bulmam" dedi

Yönetim de suçlu
Helvacı, Özbek kadar yönetimin de bir anlaşma yapmayarak hata yaptığını belirterek, "Ziraat Bankası ile bir anlaşma yapıldı. Bu transfer sürecinde kimsenin canı yanmasın diye yapıldı. Aynı şey diğer alacaklılarla da yapılmalı. Esas olan iki tarafın da hatasından dönmesi" diye konuştu.
  1. 13.8.2019
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