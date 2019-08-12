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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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futbolu bıraktı!

Sneijder futbolu bıraktı!

Wesley , futbolu bıraktığını açıkladı ve ekiplerinden Utrecht'in evi Stadion Galgenwaard'dan bir loca satın aldı. PEC Zwolle maçında locasını deneyen Sneijder, memnun kalması üzerine 1 sezonluğuna satın aldı. FC Utrecht'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, bu anlaşmadan ötürü çok memnun kalındığı bilgisi verildi.

Wesley , futbolu bıraktığını açıkladı ve ekiplerinden Utrecht'in evi Stadion Galgenwaard'dan bir loca satın aldı.

PEC Zwolle maçında locasını deneyen Sneijder, memnun kalması üzerine 1 sezonluğuna satın aldı. FC Utrecht'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, bu anlaşmadan ötürü çok memnun kalındığı bilgisi verildi.

"ANILARIMI PAYLAŞACAĞIM YERDEYİM"

Sneijder yaptığı açıklamada, "Bu şehir için çok iyi duygular hissediyorum. Şimdi futbolu bıraktım ve anılarımı paylaşacağım güzel bir yerdeyim" diye konuştu.

Utrecht doğumlu Sneijder, "Utrecht şehrini gerçekten çok seviyorum. Utrecht FC'nin sahibi Frans Seumeren ile iyi bir ilişkim var. Sürekli birlikteyiz ve sohbet ediyoruz. Galgenwaard'da harika bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Utrecht'in sahibi Van Seumeren, Sneijder'i Utrecht'e getirmek için ikna ettiklerini belirterek, "Wesley gibi bir ikonunu Utrecht'e getirmek önemli bir başarıydı. Ne yazık ki Wesley kariyreinde hiç Utrecht forması giymedi ancak şimdi kulüple onun arasında yeni bağlantılar kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Utrecht'te yer alan VV Dos takımında yetişen Wesley Sneijder, 7 yaşında Ajax'a oldu. Sneijder, ve Inter formaları giydikten sonra Ocak 2013'te 'a transfer oldu ve 2017'de Nice kulübüne geçti.

  1. 12.08.2019
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