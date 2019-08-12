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13 Ağustos 2019, Salı
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Onyekuru'dan 'a teşekkür

Onyekuru'dan Galatasaray'a teşekkür

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzalayan , geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği 'ı unutmadı.

Nijeryalı futbolcu hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 'a teşekkür etti. Onyekuru, "Everton'a bana fırsat tanıdığı ve Galatasaray'da kariyerimdeki en iyi sezonumu geçirmeme olanak sağladığı için teşekkür ederim. Türkiye'de geçen zamanımda şaşırtıcı olmayan bir şey yoktu! Taraftarlar, kulüp ve takım arkadaşlarım beni ilk günümden itibaren evimde gibi hissettirdiler. Birlikte tarih yazdık. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ise sosyal medya hesabı üzerinden Onyekuru'nun bu paylaşımını alıntılayarak, "Teşekkürler . Yeni takımında başarılar dileriz" yanıtını verdi.

  1. 13.08.2019
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