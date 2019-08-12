Onyekuru'dan Galatasaray'a teşekkür
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Henry Onyekuru, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'ı unutmadı.
Nijeryalı futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a teşekkür etti. Onyekuru, "Everton'a bana fırsat tanıdığı ve Galatasaray'da kariyerimdeki en iyi sezonumu geçirmeme olanak sağladığı için teşekkür ederim. Türkiye'de geçen zamanımda şaşırtıcı olmayan bir şey yoktu! Taraftarlar, kulüp ve takım arkadaşlarım beni ilk günümden itibaren evimde gibi hissettirdiler. Birlikte tarih yazdık. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ise sosyal medya hesabı üzerinden Onyekuru'nun bu paylaşımını alıntılayarak, "Teşekkürler Henry Onyekuru. Yeni takımında başarılar dileriz" yanıtını verdi.
- 13.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Onyekuru'dan Galatasaray'a teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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