Galatasaray'ın gündemindeki Naim Sliti’den sürpriz tercih
Transfer döneminde adı sarı-kırmızılılar ile anılan Naim Sliti'nin yeni rotası Al-İttifak oldu. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sliti "Avrupa'dan da bazı teklifler aldım. Ancak Al-İttifak'ın bana önerdiği rakam çok cazipti" ifadelerini kullandı.
Transfer döneminde adı sarı-kırmızılılar ile anılan Naim Sliti'nin yeni rotası Al-İttifak oldu. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sliti "Avrupa'dan da bazı teklifler aldım. Ancak Al-İttifak'ın bana önerdiği rakam çok cazipti" ifadelerini kullandı.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
Galatasaray'ın gündemindeki Naim Sliti’den sürpriz tercih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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