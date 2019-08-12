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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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'da : Talibi değil sahibi oluruz

Galatasaray'da Fatih Terim: Talibi değil sahibi oluruz

, tüm kutladı. İmparator "Ülkemizin ve İslam aleminin en içten dileklerimle kutluyorum. Galatasaraylıların da bayramı kutlu olsun. Geçen sezon alnımızın akıyla 3 kupayı kazandık. Her kupa bizim için önemli. 1996'da buraya geldiğimden beri fikrim değişmedi. Galatasaray yarıştığı kupanın talibi değil sahibi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

, tüm kutladı. İmparator "Ülkemizin ve İslam aleminin en içten dileklerimle kutluyorum. Galatasaraylıların da bayramı kutlu olsun. Geçen sezon alnımızın akıyla 3 kupayı kazandık. Her kupa bizim için önemli. 1996'da buraya geldiğimden beri fikrim değişmedi. Galatasaray yarıştığı kupanın talibi değil sahibi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

  1. 12.8.2019
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