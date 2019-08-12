Galatasaray'da Diagne: Kral benim
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Monaco'lu Radamel Falcao ile fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından Mbaye Diagne'den ilginç bir çıkış geldi. Senegalli forvet, İnstagram hesabında kral tacı taktığı bir çizimi paylaşıp "2018-19 sezonu gol kralı Diagne" yazısını koydu.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Monaco'lu Radamel Falcao ile fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından Mbaye Diagne'den ilginç bir çıkış geldi. Senegalli forvet, İnstagram hesabında kral tacı taktığı bir çizimi paylaşıp "2018-19 sezonu gol kralı Diagne" yazısını koydu.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
Galatasaray'da Diagne: Kral benim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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