Galatasaray'da Diagne: Kral benim

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Monaco'lu Radamel Falcao ile fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından Mbaye Diagne'den ilginç bir çıkış geldi. Senegalli forvet, İnstagram hesabında kral tacı taktığı bir çizimi paylaşıp "2018-19 sezonu gol kralı Diagne" yazısını koydu.