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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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'da Diagne: Kral benim

Galatasaray'da Diagne: Kral benim

'da ikinci başkan 'ın Monaco'lu ile fotoğrafının düşmesinin ardından 'den ilginç bir çıkış geldi. Senegalli forvet, İnstagram hesabında kral tacı taktığı bir çizimi paylaşıp "2018-19 sezonu gol kralı Diagne" yazısını koydu.

'da ikinci başkan 'ın Monaco'lu ile fotoğrafının düşmesinin ardından 'den ilginç bir çıkış geldi. Senegalli forvet, İnstagram hesabında kral tacı taktığı bir çizimi paylaşıp "2018-19 sezonu gol kralı Diagne" yazısını koydu.

  1. 12.8.2019
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