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11 Ağustos 2019, Pazar
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Son rakip

Son rakip Fiorentina

 bugün deplasmanda İtalyan ekibi ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 22.00'de başlayacak.

bugün deplasmanda İtalyan ekibi ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda P'Naikos ve Bordeaux'yu mağlup eden G.Saray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi.

  1. 11.8.2019
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