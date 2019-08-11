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11 Ağustos 2019, Pazar
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hacklendi

Marcao hacklendi

Galatasaraylı 'nun Instagram hesabından yapılan paylaşım kafaları karıştırdı. 'la transfer görüşmesi yaptığını belirten paylaşım sonrası Marcao'nun hesabının hacklendiği ortaya çıktı.

Marcao'nun Instagram hesabı hacklendi. Önceki gece geç saatlerde Brezilyalı futbolcunun hesabından Galatasaray yönetimiyle yaşanan problemin ardından ayrılık kararı alındığı ve 'la görüşmelere başlandığı yazıldı. Kısa süre içinde 'nun hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Bu paylaşımın altına mesaj atan Babel, "Hesap hacklendi, bu sözlere inanamayın" dedi.
  1. 11.8.2019
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