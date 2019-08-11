Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'yı kazanarak sezon öncesi büyük moral bulan son iki yılın şampiyonu , sezon öncesi son hazırlık maçında 'da köklü İtalyan ekibi 'ya konuk oluyor. Peki bu zorlu maç ne zaman saat kaçta başlayacak? Fiorentina Galatasaray maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek? Heyecanla beklenen Fiorentina Galatasaray maçıyla ilgili tüm merak edilenler fotomac.com.tr'de...

'in başlamasına kısa süre kala, son hazırlık maçını bugün Floransa'da ile oynayacak. Sarı-Kırmızılı ekip, bu mücadele ile birlikte en ciddi sınavlarından birini vermiş olacak. Galatasaray, şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarında Leipzig'a 3-2, Augsburg'a da 4-1 yenilirken, ardından Bordeaux'yu 3-1, Panathinaikos'u da 2-1 mağlup etti. Aslan son olarak maçında Akhisarspor'u tek golle devirip mutlu sona ulaşan taraf oldu. Bugünkü maç öncesi 'da üst üste iki idman yapan , karşılaşma sonrası 'a dönecek ve ligin ilk haftasında oynanacak Denizlispor mücadelesine hazırlanacak.

FIORENTINA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fiorentina ile Galatasaray arasında İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak mücadele, 11 Ağustos Pazar günü saat 22.00'da başlayacak.

FIORENTINA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Fiorentina Galatasaray maçı 'dan canlı yayınlanacak.

Maçın canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...

  1. 11.08.2019
  2. Güncelleme: 11.08.2019 11:12
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