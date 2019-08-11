Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın güçlü ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar güçlü rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Fiorentina takımıyla yaptığı özel maçı 4-1 kaybetti.
Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Michael Seri, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Mbaye Diagne 11'iyle çıktı.
Galatasaray'da ikinci yarıda ise Ryan Babel, Emre Mor, Yunus Akgün, Mariano, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Konstantinos Mitroglou, Ahmet Çalık ve Atalay Babacan oyuna dahil oldu.
Fiorentina, maçın 42. dakikasında kazandığı penaltıyı Kevin-Prince Boateng'le gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. İtalyan temsilcisi, 45+3. dakikada Riccardo Sottil'in golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, yeni transferi Emre Mor'un 51. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.
Sarı-kırmızılılar, 61. dakikada Marco Benassi ve 83. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı gollere engel olamayınca sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Öte yandan, müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e eski takımı Fiorentina'nın taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Fiorentina Kulübü yetkilileri de deneyimli teknik adama forma ve plaket hediye etti.
- 11.08.2019
- Güncelleme: 12.08.2019 00:12
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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