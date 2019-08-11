Cuellar rest çekti: Falcao ile oynamak istiyorum
Galatasaray'da oynamak istediğini Flamengo yönetimine ileten Cuellar, rest çekti... Daha önce Kolombiyalı ön liberoyu Galatasaray'a göndermek için 10 milyon euro isteyen Brezilya ekibinin yönetim kurulu olağanüstü toplanmak zorunda kaldı.
İngiliz iki isim
Galatasaray'da ön libero için Cuellar ismi ön plana çıkarken İngiliz basınından da iki iddia geldi. The Sun, "Elneny, her an Galatasaray'a gidebilir" diye yazdı. Times ise Bakayoko haberine yerdi verdi. "Chelsea ile Süper Kupa finali için İstanbul'a giden Bakayoko, Galatasaray'a imza atabilir" diye yazdı.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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