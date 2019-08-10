İki ismi kiralayacak
Galatasaray, Ozornwafor ve Yunus Akgün kiralamak istiyor. Gelen bilgilere göre UEFA ile yapılan finansal anlaşma gereği en kötü ihtimalle 2.9 milyon euro'luk satış yapmak zorunda olan sarı-kırmızılıların, Yunus'u İtalya'ya gönderebileceği konuşuluyor.
Galatasaray, Ozornwafor ve Yunus Akgün kiralamak istiyor. Gelen bilgilere göre UEFA ile yapılan finansal anlaşma gereği en kötü ihtimalle 2.9 milyon euro'luk satış yapmak zorunda olan sarı-kırmızılıların, Yunus'u İtalya'ya gönderebileceği konuşuluyor. Ozornwafor ise Süper Lig'de bir takıma gidebilir.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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