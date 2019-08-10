İki ismi kiralayacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri İki ismi kiralayacak

İki ismi kiralayacak

İki ismi kiralayacak

Galatasaray, Ozornwafor ve kiralamak istiyor. Gelen bilgilere göre ile yapılan finansal anlaşma gereği en kötü ihtimalle 2.9 milyon euro'luk satış yapmak zorunda olan sarı-kırmızılıların, Yunus'u İtalya'ya gönderebileceği konuşuluyor.

Galatasaray, Ozornwafor ve kiralamak istiyor. Gelen bilgilere göre ile yapılan finansal anlaşma gereği en kötü ihtimalle 2.9 milyon euro'luk satış yapmak zorunda olan sarı-kırmızılıların, Yunus'u İtalya'ya gönderebileceği konuşuluyor. Ozornwafor ise 'de bir takıma gidebilir.

  1. 10.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İki ismi kiralayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN