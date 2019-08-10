Gerçekten İmparator

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden G.Saray'ın hocası Fatih Terim, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda. Tecrübeli çalıştırıcı, 4. kez görev aldığı sarı-kırmızılı takımda toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı. Terim dışında iki isim daha şampiyonluk gördü. F.Bahçe hocası Ersun Yanal, 2013-14'te, Konya'nın hocası Aykut Kocaman ise 2010-11 sezonunda şampiyonluk gördü.