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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Gerçekten İmparator

Gerçekten İmparator

'de bu sezon görev alacak G.Saray'ın hocası , lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda.

'de bu sezon görev alacak G.Saray'ın hocası , lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda. Tecrübeli çalıştırıcı, 4. kez görev aldığı sarı-kırmızılı takımda toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı. Terim dışında iki isim daha şampiyonluk gördü. F.Bahçe hocası , 2013-14'te, 'nın hocası ise 2010-11 sezonunda şampiyonluk gördü.

  1. 10.8.2019
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