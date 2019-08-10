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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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sürprizi

Diagne sürprizi

'ın yarın ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. 'ya giden sarı-kırmızılılarda 'in belirlediği kadroda sürpriz bir isim de yer aldı.

'ın yarın ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. 'ya giden sarı-kırmızılılarda 'in belirlediği kadroda sürpriz bir isim de yer aldı. Usta çalıştırıcı, takımdan ayrılması beklenen 'yi de listeye dahil etti. Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele yarın saat 22.00'de.

  1. 10.8.2019
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