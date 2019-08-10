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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Bakayoko pazarlığı

Bakayoko pazarlığı

Aslan orta sahası için Monaco'dan ile temaslarını sürdürürken ile de görüşmelere devam ediliyor. 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak yaklaşırken, , ile henüz anlaşmaya varamadı.

Aslan orta sahası için Monaco'dan ile temaslarını sürdürürken ile de görüşmelere devam ediliyor. 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak yaklaşırken, , ile henüz anlaşmaya varamadı. Cimbom'un 1.5 milyon euro'luk kiralama teklifi, Ada kulübü tarafından düşük bulundu. 'in güçlü ekibi kapıyı 3.5 milyon euro'dan açtı. Sarı-kırmızılı kulüp ise bu rakamı düşürmeye çalışıyor.
  1. 10.8.2019
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