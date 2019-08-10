Bakayoko pazarlığı
Aslan orta sahası için Monaco'dan Youssef Ait Bennasser ile temaslarını sürdürürken Tiemoue Bakayoko ile de görüşmelere devam ediliyor. 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak yaklaşırken, Galatasaray, Chelsea ile henüz anlaşmaya varamadı.
Aslan orta sahası için Monaco'dan Youssef Ait Bennasser ile temaslarını sürdürürken Tiemoue Bakayoko ile de görüşmelere devam ediliyor. 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak yaklaşırken, Galatasaray, Chelsea ile henüz anlaşmaya varamadı. Cimbom'un 1.5 milyon euro'luk kiralama teklifi, Ada kulübü tarafından düşük bulundu. Premier Lig'in güçlü ekibi kapıyı 3.5 milyon euro'dan açtı. Sarı-kırmızılı kulüp ise bu rakamı düşürmeye çalışıyor.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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