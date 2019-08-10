‘Artık rekabet falan kalmadı’

Arap Al Bawaba gazetesi, Galatasaray'ın Süper Kupa zaferinin ardından ilginç bir yazı paylaştı. F.Bahçe ile arasındaki rekabetin son bulduğunu belirten gazete, "G.Saray, Türk futboluna yeni bir standart getirdi" ifadesini kullandı. F.Bahçe'nin 2014'ten bu yana hiçbir kupa kaldıramadığı hatırlatılarak "Artık ortada bir rekabet kalmadı" denildi.