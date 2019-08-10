Abdulkadir Bitigen atandı
Şampiyon Galatasaray sezonu Denizlispor deplasmanında açacak. Sarı-kırmızılıların ilk hafta mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Kariyerinde ilk defa sarı-kırmızılı kulübün resmi maçında düdük çalacak.
Şampiyon Galatasaray sezonu Denizlispor deplasmanında açacak. Sarı-kırmızılıların ilk hafta mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Kariyerinde ilk defa sarı-kırmızılı kulübün resmi maçında düdük çalacak. Galatasaray-Akhisar, Süper Kupa maçında VAR hakemiydi.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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