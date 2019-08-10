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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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3. forma savaşı

3. forma savaşı

'da Muslera bir, Okan ise iki numara… ile yollar ayrılacak. Terim'in gözüne girmek ve üçüncü kaleci olmak için üç genç; Berk, Boran ve Batuhan arasında müthiş bir mücadele var.

'da Muslera bir, Okan ise iki numara… ile yollar ayrılacak. Terim'in gözüne girmek ve üçüncü kaleci olmak için üç genç; Berk, Boran ve Batuhan arasında müthiş bir mücadele var. üç gençten birisini 28 kişilik kadrosuna yazdırmak istiyor.

  1. 10.8.2019
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