3. forma savaşı
Galatasaray'da Muslera bir, Okan ise iki numara… İsmail Çipe ile yollar ayrılacak. Terim'in gözüne girmek ve üçüncü kaleci olmak için üç genç; Berk, Boran ve Batuhan arasında müthiş bir mücadele var.
Galatasaray'da Muslera bir, Okan ise iki numara… İsmail Çipe ile yollar ayrılacak. Terim'in gözüne girmek ve üçüncü kaleci olmak için üç genç; Berk, Boran ve Batuhan arasında müthiş bir mücadele var. Fatih Terim üç gençten birisini 28 kişilik Süper Lig kadrosuna yazdırmak istiyor.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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