Spartak Moskova Diagne’yi sordu!
Mbaye ?Diagne için son olarak Spartak Moskova kulübü devreye girdi. Rus ekibinin, golcü oyuncunun menajeri ile görüşerek Diagne'nin ücreti ve bonservisi ile alakalı bilgi aldı.
Mbaye ?Diagne için son olarak Spartak Moskova kulübü devreye girdi. Rus ekibinin, golcü oyuncunun menajeri ile görüşerek Diagne'nin ücreti ve bonservisi ile alakalı bilgi aldı. Ancak Senegalli futbolcunun, Galatasaray'dan daha iyi şartlarda bir kontrat imzalamak istemesi, Rusların maliyetini yüksek bulmasına neden oldu. Diagne'nin yıllık 3 milyon euro talep ettiği ve Galatasaray'ın da istediği 13 milyon euro'luk bonservis bedeli sonrası Moskova temsilcisinin 'Biz bu rakamlara çıkamayız' yanıtı verdiği öğrenildi.
ELDE KALDI
Katar ve Suudi takımlarının kapısından dönen Diagne'nin transferinden Aston Villa'nın ardından Spartak Moskova da vazgeçti. Galatasaray, ayrılma ihtimali nedeniyle Senegalli yıldıza lisans çıkartmamıştı.
ELDE KALDI
Katar ve Suudi takımlarının kapısından dönen Diagne'nin transferinden Aston Villa'nın ardından Spartak Moskova da vazgeçti. Galatasaray, ayrılma ihtimali nedeniyle Senegalli yıldıza lisans çıkartmamıştı.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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