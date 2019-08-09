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09 Ağustos 2019, Cuma
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Floransa'ya ulaştı

Galatasaray Floransa'ya ulaştı

, hazırlık maçında karşı karşıya geleceği A takımlarından ACF karşılaşması için 'nın Floransa kentine ulaştı. Bugün öğle saatlerinde 'dan Bologna havalimanına hareket eden sarı-kırmızılı ekip, 1 saatlik kara yolculuğu sonunda Floransa'ya vardı.

, hazırlık maçında karşı karşıya geleceği A takımlarından ACF karşılaşması için 'nın Floransa kentine ulaştı. Bugün öğle saatlerinde 'dan Bologna havalimanına hareket eden sarı-kırmızılı ekip, 1 saatlik kara yolculuğu sonunda Floransa'ya vardı.
Galatasaray Futbol Takımı, İtalya Serie A takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak.

DIAGNE DE KAMP KADROSUNDA
Afrika kupasından sonra teknik direktör 'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antremanlara katılan Diagne , Fiorentina ile oynanacak kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
, , Jean Michaël Seri, , , Younes Belhanda, , Batuhan Şen, Martin Linnes, , Yunus Akgün, , Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

  1. 09.08.2019
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