Falcao çılgınlığı sınır tanımıyor
Radamel Falcao'yu dört gözle bekleyen, transfer uzadıkça heyecanı artan Galatasaraylı taraftarlar, boş da durmuyor. Transferin gerçekleşmesi için her yolu deneyen sarı-kırmızılılar, paylaştıkları çılgın videolar ve mesajlarla Kolombiyalı yıldızı getirmek için her şeyi yapıyor.
İşte dün sosyal medyaya düşen Falcao paylaşımlarından bazıları:
BURADAN ATARIM KENDİMİ!
Parasailing'e binen bir taraftar, "Başkanım taraftar çıldırdı, bize Falcao'yu getir" derken "Falcao gelmezse atarım kendimi aşağıya" diyecek kadar ileri gitti.
BEDAVA SAAT SINIRSIZ AKBİL
Afrika kökenli başka bir taraftar, arkadaşlarını toplayıp Falcao'nun gelmesi için vaatlerini sınırladı. Düzgün Türkçesiyle dikkat çeken fanatik Galatsaraylı taraftar esprili videosunda, "O Falcao buraya gelecek. Yoksa biz burada açlık nöbetine başlayacağız" ifadesini kullandı. Ayrıca gelirse imkanları ölçüsünde vereceklerini tek tek anlattı. İşte o vaatler: 4 Eğer gelirsen saatin benden... 4 Sana metro altı esnafını da ayarladık. Her şeyin bedava olacak. 4 Sınırsız akbil de ayarlayacağız. 4 Yengeyi de unutmadık. Yaptığın alışverişler yüzde 75 indirimli olacak. 4 Çocuğunuzun okul servis masrafı da bizden olsun!
FALCAO ATEŞİ YANIYOR
Başka bir çılgın Galatasaray taraftarı ise, Falcao'nun ismini yere ateşle yazdı ve "Falcao seni bekliyoruz" tezahüratı yaptı.
DE JONG DEVREDE: HADİ YA!
Galatasaray'ın eski oyuncusu Nigel de Jong da Falcao rüzgarına kapıldı. Hollandalı, sosyal medyadan, "Gell Falcao hadiiii ya!" diye yazıp transfer çalışmalarına destek verdi.
BURADAN ATARIM KENDİMİ!
Parasailing'e binen bir taraftar, "Başkanım taraftar çıldırdı, bize Falcao'yu getir" derken "Falcao gelmezse atarım kendimi aşağıya" diyecek kadar ileri gitti.
BEDAVA SAAT SINIRSIZ AKBİL
Afrika kökenli başka bir taraftar, arkadaşlarını toplayıp Falcao'nun gelmesi için vaatlerini sınırladı. Düzgün Türkçesiyle dikkat çeken fanatik Galatsaraylı taraftar esprili videosunda, "O Falcao buraya gelecek. Yoksa biz burada açlık nöbetine başlayacağız" ifadesini kullandı. Ayrıca gelirse imkanları ölçüsünde vereceklerini tek tek anlattı. İşte o vaatler: 4 Eğer gelirsen saatin benden... 4 Sana metro altı esnafını da ayarladık. Her şeyin bedava olacak. 4 Sınırsız akbil de ayarlayacağız. 4 Yengeyi de unutmadık. Yaptığın alışverişler yüzde 75 indirimli olacak. 4 Çocuğunuzun okul servis masrafı da bizden olsun!
FALCAO ATEŞİ YANIYOR
Başka bir çılgın Galatasaray taraftarı ise, Falcao'nun ismini yere ateşle yazdı ve "Falcao seni bekliyoruz" tezahüratı yaptı.
DE JONG DEVREDE: HADİ YA!
Galatasaray'ın eski oyuncusu Nigel de Jong da Falcao rüzgarına kapıldı. Hollandalı, sosyal medyadan, "Gell Falcao hadiiii ya!" diye yazıp transfer çalışmalarına destek verdi.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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