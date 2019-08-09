Falcao çılgınlığı sınır tanımıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao çılgınlığı sınır tanımıyor

Falcao çılgınlığı sınır tanımıyor

Falcao çılgınlığı sınır tanımıyor

'yu dört gözle bekleyen, uzadıkça heyecanı artan Galatasaraylı taraftarlar, boş da durmuyor. Transferin gerçekleşmesi için her yolu deneyen sarı-kırmızılılar, paylaştıkları çılgın videolar ve mesajlarla Kolombiyalı yıldızı getirmek için her şeyi yapıyor.

İşte dün sosyal medyaya düşen Falcao paylaşımlarından bazıları:

BURADAN ATARIM KENDİMİ!
Parasailing'e binen bir taraftar, "Başkanım taraftar çıldırdı, bize Falcao'yu getir" derken "Falcao gelmezse atarım kendimi aşağıya" diyecek kadar ileri gitti.

BEDAVA SAAT SINIRSIZ AKBİL
kökenli başka bir taraftar, arkadaşlarını toplayıp Falcao'nun gelmesi için vaatlerini sınırladı. Düzgün Türkçesiyle dikkat çeken fanatik Galatsaraylı taraftar esprili videosunda, "O Falcao buraya gelecek. Yoksa biz burada açlık nöbetine başlayacağız" ifadesini kullandı. Ayrıca gelirse imkanları ölçüsünde vereceklerini tek tek anlattı. İşte o vaatler: 4 Eğer gelirsen saatin benden... 4 Sana metro altı esnafını da ayarladık. Her şeyin bedava olacak. 4 Sınırsız akbil de ayarlayacağız. 4 Yengeyi de unutmadık. Yaptığın alışverişler yüzde 75 indirimli olacak. 4 Çocuğunuzun okul servis masrafı da bizden olsun!

FALCAO ATEŞİ YANIYOR
Başka bir çılgın taraftarı ise, Falcao'nun ismini yere ateşle yazdı ve "Falcao seni bekliyoruz" tezahüratı yaptı.

DE JONG DEVREDE: HADİ YA!
Galatasaray'ın eski oyuncusu Nigel de Jong da Falcao rüzgarına kapıldı. Hollandalı, sosyal medyadan, "Gell Falcao hadiiii ya!" diye yazıp çalışmalarına destek verdi.
  1. 9.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao çılgınlığı sınır tanımıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN