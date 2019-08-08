Maç sonucu: Akhisarspor 0 - 1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE

TFF Süper Kupa'nın 13.'sü Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılılar, Ankara'da oynanan finalde geçtiğimiz sezonun Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'u Belhanda'nın golüyle 1-0 yenerek kupaya uzandı. Faslı yıldız, 39'da ceza alanı içinden topu filelerle buluşturdu. Akhisarspor'da 13'te Burhan'ın kafa şutu üst direğe çarpıp, auta gitti.



RÖVANŞI ALDI

Galatasaraylı Adem'in kafa ile ağlara gönderdiği top ise ofsayta takıldı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Cimbom, Akhisarspor'dan geçen yılın rövanşını aldı ve TFF Süper Kupa'yı 6. kez müzesine götürdü. Geçtiğimiz yılki finalde penaltılar ile Galatasaray'ı devirerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor ise Başkent'ten eli boş döndü.



TARAFTARI, ASLAN'I YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını TFF Süper Kupa mücadelesinde yalnız bırakmadı. 22 bin seyirci kapasiteli Ankara Eryaman Stadı'nın büyük çoğunluğunu Galatasaraylılar oluşturdu. Sarı-k ırmızılılar, 90 dakika hiç susmazken, az sayıda Akhisarsporlu taraftarlar da takımlarını destekledi.



AKHİSARLILAR'A İLÇEDE DEV EKRAN

TFF Süper Kupa'da Galatasaray'la üst üste ikinci sezon final oynayan Akhisarspor'da taraftarlar mücadeleyi ilçede heyecanla takip etti. Dev final için Ankara'ya gidemeyen binlerce Akhisarlı, maçı Akhisar Belediyesi'nin Milli Egemenlik Meydanı'na kurduğu dev ekrandan izledi.



DONK DEĞİL SELÇUK

Fatih Terim ilk onbirde Ryan Donk'un yerine Selçuk İnan'ı tercih etti. Sözleşmesi 1 yıl uzatılan 34 yaşındaki oyuncu, Seri ile birlikte orta sahada atakları organize ederken, fena bir görüntü çizmedi. Kariyerine bir kupa daha ekleyen Selçuk maç sonunda büyük sevinç yaşadı.



NANDO 14'Ü BULDU

Fernando Muslera, TFF Süper Kupa finaliyle kaleyi Okan Kocuk'tan devraldı. Uruguaylı file bekçisi, ilk yarıda boşa çıktığı bir top dışında hata yapmazken, sarıkırmızılı ekipte 8. yılında 14. kupasını kazandı. Terim, hazırlık maçlarında kalede Okan Kocuk 'a şans vermişti.



KUPA AVCISI

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği TFF Süper Kupa'da 9. kez final oynayan Galatasaray, 6. zaferini elde etti. Sarı-kırmızılılar finalde iki kez Fenerbahçe, birer kez de Kayserispor, Beşiktaş, Bursaspor ve Akhisarspor'u yener- 8ken, bu kupayı en çok kazanan takım unvanını korudu.



18 AYDA 4 KUPA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 18 aylık görev süresi içinde 4. kupasını kazandı. 2018'in ocak ayında yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Dursun Özbek'i geçerek başkan seçilen Cengiz, 18 ayda 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.