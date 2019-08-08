Seri'den şık asist!

Galatasaray'ın yenileri Akhisar karşısında ilk kez bir resmi maçta boy gösterdi. Yeni transferleden Okan Kocuk kulübede otururken, Şener sakatlığı, Ozornwafor teknik karar nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Süper Kupa'da Fulham'dan kiralanan Seri ile bonservissiz gelen Babel, Toulouse'den ayrılan Jimmy Durmaz ve Yeni Malatya'dan kopan Adem Büyük ilk 11'deydi. Yeni yıldızların mücadelesi alkış aldı. Seri, Belhanda'ya topuk pasıyla asist yaparak büyük övgü topladı. Adem, Jimmy ve Babel de sürekli gol aradı. Adem Büyük'ün ilk yarıda kafayla bulduğu bir gol ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi.