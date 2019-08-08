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08 Ağustos 2019, Perşembe
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'den şık asist!

Seri'den şık asist!

Fildişili, ’ya topuğuyla gol pası verdi. İlk resmi maçına çıkan yeni yıldızlar da alkış aldı. 'ın yenileri Akhisar karşısında ilk kez bir resmi maçta boy gösterdi. Yeni transferleden kulübede otururken, Şener sakatlığı, Ozornwafor teknik karar nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

'ın yenileri Akhisar karşısında ilk kez bir resmi maçta boy gösterdi. Yeni transferleden kulübede otururken, Şener sakatlığı, Ozornwafor teknik karar nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. 'da Fulham'dan kiralanan ile bonservissiz gelen Babel, Toulouse'den ayrılan Jimmy Durmaz ve Yeni 'dan kopan ilk 11'deydi. Yeni yıldızların mücadelesi alkış aldı. Seri, 'ya topuk pasıyla asist yaparak büyük övgü topladı. Adem, Jimmy ve Babel de sürekli gol aradı. Adem Büyük'ün ilk yarıda kafayla bulduğu bir gol ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi.

  1. 8.8.2019
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