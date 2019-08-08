Mustafa Cengiz: Falcao için çalışıyoruz

Galatasaraylıların gözü kulağı Radamel Falcao'da... Kolombiyalı yıldızın her hareketi yakından takip edilirken Monaco'nun vereceği yanıt merakla bekleniyor. Dün de Başkan Cengiz'den herkesi heyecanlandıracak açıklamalar geldi. Akhisar maçı öncesi soruları yanıtlayan Cengiz, "Falcao'nun gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz, artık saklanacak bir şey yok. Bu kadar söyleyeyim. Dinamikler ve parametrelerin tümünü kontrol etmeniz hiçbir işte kolay değil. Galatasaray bir dünya kulübü, Falcao bir dünya yıldızı" dedi.

AHMET BULUT: ARDA'DAN BİLGİ ALDI

Öte yandan transferle yakından ilgilenen menajer Ahmet Bulut da Falcao konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Başakşehir'in Olympiakos maçını izleyen Bulut, Falcao konusunda, "Henüz bir gelişme yok. Görüşmeler devam ediyor. Olumlu olumsuz bir şey söylemem doğru değil. Olumlu derim insanlar spekülasyonlar yapar, olumsuz derim yine aynı şekilde. Tahmin ediyorum 5-6 güne netleşir" diye konuştu. Bulut, Arda ve Falcao'nun eski takım arkadaşı olduğunu hatırken Arda'dan bilgi aldığını da doğruladı.

JARDIM: TOP YÖNETİMDE

Monaco'nun hocası Leonardo Jardim, Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca, "Radamel Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Falcao, yüzde 100 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz. Ben onun kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım" ifadesini kullandı.

FALCAO GÜNLÜĞÜ

L'QUIPE: A.Silva ve Dzeko transferlerinden vazgeçen Monaco, rotasını Sevilla'nın golcüsü Wissam Ben Yedder'e çevirdi. Falcao'nun takımdan ayrılması bekleniyor.

FRANCE Football: Monaco, Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Edin Dzeko'yu gündemine aldı.

RADAMEL Falcao'nun gelmesi için dev bir kampanya başlatan Galatasaraylı taraftarların çabası sosyal medya ile sınırlı değil... Fransa'ya gidip yüz yüze de dileklerini ifade etmeyi ihmal etmiyorlar.