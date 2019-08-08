Levent Şahin: Çok keyifliyiz
Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin müsabakada Ümit Davala ile birlikte kulübedeydi. Şahin, yeni sezona kupayla başlamanın önemli olduğunu ifade etti.
Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin müsabakada Ümit Davala ile birlikte kulübedeydi. Şahin, yeni sezona kupayla başlamanın önemli olduğunu ifade etti. Takım olarak moral kazandıklarını belirten Levent Şahin, birçok futbolcunun yeni sezona hazır olduğunu, sonradan katılan isimlerden de memnun olduklarını söyledi. Şahin, "Tabii ki kupa kazanarak başlamak bizi sevindirdi. Çok keyifliyiz, bugün ve yarın kupanın tadını çıkaracağız" dedi.
- 8.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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