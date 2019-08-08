Levent Şahin: Çok keyifliyiz - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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: Çok keyifliyiz

Levent Şahin: Çok keyifliyiz

'in yardımcılığını yapan müsabakada ile birlikte kulübedeydi. Şahin, kupayla başlamanın önemli olduğunu ifade etti.

'in yardımcılığını yapan müsabakada ile birlikte kulübedeydi. Şahin, kupayla başlamanın önemli olduğunu ifade etti. Takım olarak moral kazandıklarını belirten Levent Şahin, birçok futbolcunun yeni sezona hazır olduğunu, sonradan katılan isimlerden de memnun olduklarını söyledi. Şahin, "Tabii ki kupa kazanarak başlamak bizi sevindirdi. Çok keyifliyiz, bugün ve yarın kupanın tadını çıkaracağız" dedi.

  1. 8.8.2019
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