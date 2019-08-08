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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Koleksiyoncu Galatasaray

Koleksiyoncu Galatasaray

Sarı-kırmızılıların yaşayan efsanesi, koleksiyonuna bir kupa daha ekledi. İmparator, ile adını tarihe altın harflerle yazdırmaya devam etti.

Galatasaray Teknik Direktörü , adını sarı-kırmızılı kulübün tarihine altın harflerle yazdırmaya devam ediyor... Aslan'a hoca olarak adım attığı 1996 yılında kupaları toplamaya başlayan İmparator, düne kadar 1 UEFA Kupası, 8 , 3 TSYD Kupası, 3 , 2 ve 2 kez de TFF şampiyonluğu yaşatmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, dün gece 3. kez Süper Kupa'yı kaldırarak Galatasaray müzesine 20'inci kupayı hediye etti.

TRİBÜNDE YER ALDI
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun kazanıldığı 33. haftadaki Başakşehir maçında tribüne yollanan Fatih Terim 3 maç ceza almıştı. Geçen sezon 34. haftadaki maçında kulübede olmayan İmparator, Akhisar karşısında da tribünde yer aldı. Kurt hoca, sezonun ilk haftasında Denizlispor ile yapılacak müsabakada da tribünde yer alacak ve cezasını tamamlayacak. Terim'in yanında cezası bulunan da yer alırken kulübede ve Levent Şahin vardı.

'nda Cezayir Milli Takımı ile şampiyonluğa uluyan Sofiane Feghouli,izni olmasına rağmen takıma erken katılmıştı. Bu davranışıyla teknik heyetin gönlünü bir kez daha fetheden 29 yaşındaki yıldız Akhisar maçına 81. dakikada dahil oldu. Soso, Jimmy'nin yerine girdi.

  1. 8.8.2019
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