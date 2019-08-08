Koleksiyoncu Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, adını sarı-kırmızılı kulübün tarihine altın harflerle yazdırmaya devam ediyor... Aslan'a hoca olarak adım attığı 1996 yılında kupaları toplamaya başlayan İmparator, düne kadar 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşatmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, dün gece 3. kez Süper Kupa'yı kaldırarak Galatasaray müzesine 20'inci kupayı hediye etti.

TRİBÜNDE YER ALDI

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun kazanıldığı 33. haftadaki Başakşehir maçında tribüne yollanan Fatih Terim 3 maç ceza almıştı. Geçen sezon 34. haftadaki Sivas maçında kulübede olmayan İmparator, Akhisar karşısında da tribünde yer aldı. Kurt hoca, sezonun ilk haftasında Denizlispor ile yapılacak müsabakada da tribünde yer alacak ve cezasını tamamlayacak. Terim'in yanında cezası bulunan Hasan Şaş da yer alırken kulübede Ümit Davala ve Levent Şahin vardı.

Afrika Kupası'nda Cezayir Milli Takımı ile şampiyonluğa uluyan Sofiane Feghouli,izni olmasına rağmen takıma erken katılmıştı. Bu davranışıyla teknik heyetin gönlünü bir kez daha fetheden 29 yaşındaki yıldız Akhisar maçına 81. dakikada dahil oldu. Soso, Jimmy'nin yerine girdi.