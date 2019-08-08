Belhanda çiviledi

Aslan'a TFF Süper kupa'yı Younes Belhanda getirdi. Faslı yıldız, 39. dakikada ceza alanı içinde buluştuğu topu önündeki rakibini geçtikten sonra sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu. Bu gol maçın da skorunu belirledi. Geçtiğimiz sezon ligde 4 gol, 9 asist üreterek şampiyonluğa önemli katkı yapan Belhanda, yeni sezona da golle başlayarak formunu koruduğunu gösterdi.



TARAFTARA ARMAĞAN

Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu seçilen Belhanda, kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi mücadele ettik ve galibiyeti hak ettik. Golü benim atmam ayrı bir mutluluk oldu. Bu kupayı taraftarımıza armağan ediyoruz. Umarım lige de aynı şekilde başlarız" ifadelerini kullandı.