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08 Ağustos 2019, Perşembe
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çiviledi

Belhanda çiviledi

yıldızı, 39’da ceza sahasında mermi gibi bir şutla Gökhan’ı mağlup ederek hem kupayı getirdi hem de ‘maçın adamı’ oldu.

Aslan'a 'yı Younes getirdi. yıldız, 39. dakikada ceza alanı içinde buluştuğu topu önündeki rakibini geçtikten sonra sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu. Bu gol maçın da skorunu belirledi. Geçtiğimiz sezon ligde 4 gol, 9 asist üreterek şampiyonluğa önemli katkı yapan Belhanda, yeni sezona da golle başlayarak formunu koruduğunu gösterdi.

TARAFTARA ARMAĞAN
Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu seçilen Belhanda, kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi mücadele ettik ve galibiyeti hak ettik. Golü benim atmam ayrı bir mutluluk oldu. Bu kupayı taraftarımıza armağan ediyoruz. Umarım lige de aynı şekilde başlarız" ifadelerini kullandı.

  1. 8.8.2019
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