Radamel Falcao Galatasaray'a göz kırptı!
Galatasaray transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Transfer sezonunda Sarı-Kırmızılı taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerden olan Monaco'nun Kolombiya'lı yıldızı Falcao Aslan'a göz kırptı. İşte detaylar...
Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürürken transferde de hız kesmiyor. Fatih Terim'in raporlarına göre temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılı kurmaylar şu ana bir kadar birçok isim ile sözleşme imzalamayı başardı.
Özellikle Ryan Babel, Jean Michael Seri gibi yıldız isimlerin ardından Galatasaray'ın gündeminde bulunan Radamel Falcao son haftalarda taraftarı en çok heyecanlandıran isim. Falcao için gün gün gelişmeler yaşanmaya devam ederken Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı.
Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Sarı-Kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı şampiyonluk paylaşımının altına Radamel Falcao'dan cevap geldi. Gönderinin altına "Cimbombom" yazan Falcao'nun bu Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
İşte o paylaşım...
- 08.08.2019
- Güncelleme: 08.08.2019 02:12
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