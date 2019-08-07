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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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'a göz kırptı!

Radamel Falcao Galatasaray'a göz kırptı!

transferlerine hız kesmeden devam ediyor. sezonunda Sarı-Kırmızılı taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerden olan Monaco'nun 'lı yıldızı Falcao Aslan'a göz kırptı. İşte detaylar...

gelecek sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürürken transferde de hız kesmiyor. 'in raporlarına göre temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılı kurmaylar şu ana bir kadar birçok isim ile sözleşme imzalamayı başardı.

Özellikle , Jean Michael Seri gibi yıldız isimlerin ardından Galatasaray'ın gündeminde bulunan son haftalarda taraftarı en çok heyecanlandıran isim. Falcao için gün gün gelişmeler yaşanmaya devam ederken Akhisarspor ile oynanan maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Sarı-Kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı şampiyonluk paylaşımının altına Radamel Falcao'dan cevap geldi. Gönderinin altına "Cimbombom" yazan Falcao'nun bu Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım...


  1. 08.08.2019
  2. Güncelleme: 08.08.2019 02:12
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