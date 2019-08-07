Emre Mor’a tam destek

Celta Vigo'nun yıldızı Pione Sisto, takımdan ayrılan Emre Mor hakkında olumlu yorum yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Emre ile birlikte yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kardeşimden çok şey öğrendim. Onu çoğu kişi anlamadı" diye konuştu.

İYİ Kİ DOĞDUN GOMİS

Galatasaray eski gol kralı Bafetimbi Gomis'in doğum gününü kutladı. 34 yaşına giren Fransız golcü için yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Gomis" yazıldı. Gomis'in bir kez Süper Lig'i kazandığı, bir kez de gol kralı olduğu hatırlatıldı.

ECEM'DEN ZİYARET

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden sarı- kırmızılıların milli yelkencisi Ecem Güzel'i makamında ağırladı. Başkan Cengiz, oyuncuyu tebrik ederken, "Ecem, Türk kadınını temsil ediyor" diye konuştu. Başarılı sporcu da "Kulübüm hep yanımdaydı teşekkür ederim" dedi.