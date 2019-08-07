Emre Mor’a tam destek
Celta Vigo'nun yıldızı Pione Sisto, takımdan ayrılan Emre Mor hakkında olumlu yorum yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Emre ile birlikte yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kardeşimden çok şey öğrendim. Onu çoğu kişi anlamadı" diye konuştu.
Celta Vigo'nun yıldızı Pione Sisto, takımdan ayrılan Emre Mor hakkında olumlu yorum yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Emre ile birlikte yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kardeşimden çok şey öğrendim. Onu çoğu kişi anlamadı" diye konuştu.
İYİ Kİ DOĞDUN GOMİS
Galatasaray eski gol kralı Bafetimbi Gomis'in doğum gününü kutladı. 34 yaşına giren Fransız golcü için yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Gomis" yazıldı. Gomis'in bir kez Süper Lig'i kazandığı, bir kez de gol kralı olduğu hatırlatıldı.
ECEM'DEN ZİYARET
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden sarı- kırmızılıların milli yelkencisi Ecem Güzel'i makamında ağırladı. Başkan Cengiz, oyuncuyu tebrik ederken, "Ecem, Türk kadınını temsil ediyor" diye konuştu. Başarılı sporcu da "Kulübüm hep yanımdaydı teşekkür ederim" dedi.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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