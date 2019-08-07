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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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’a tam destek

Emre Mor’a tam destek

'nun yıldızı , takımdan ayrılan hakkında olumlu yorum yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Emre ile birlikte yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kardeşimden çok şey öğrendim. Onu çoğu kişi anlamadı" diye konuştu.

'nun yıldızı , takımdan ayrılan hakkında olumlu yorum yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Emre ile birlikte yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kardeşimden çok şey öğrendim. Onu çoğu kişi anlamadı" diye konuştu.

İYİ Kİ DOĞDUN GOMİS
eski gol kralı Bafetimbi 'in doğum gününü kutladı. 34 yaşına giren Fransız golcü için yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Gomis" yazıldı. Gomis'in bir kez 'i kazandığı, bir kez de gol kralı olduğu hatırlatıldı.

ECEM'DEN ZİYARET
Galatasaray Başkanı , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden sarı- kırmızılıların milli yelkencisi Ecem Güzel'i makamında ağırladı. Başkan Cengiz, oyuncuyu tebrik ederken, "Ecem, Türk kadınını temsil ediyor" diye konuştu. Başarılı sporcu da "Kulübüm hep yanımdaydı teşekkür ederim" dedi.

  1. 7.8.2019
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