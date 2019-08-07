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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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müjdesi

Aston Villa müjdesi

'ın, Al Rayyan'a transferi yatan için 'den talip çıktı. 'nın, Senegalli yıldız için 'ın kapısını çaldığı ve bu gelişmenin sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdüğü bildirildi.

'ın, Al Rayyan'a transferi yatan için 'den talip çıktı. 'nın, Senegalli yıldız için 'ın kapısını çaldığı ve bu gelişmenin sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdüğü bildirildi. Diagne'nin de Aston Villa opsiyonuna sıcak bakabileceği öğrenildi.

13 MİLYON EURO
Ön libero takviyesi adına İngiltere'de bulunan İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın burada Aston Villa kulübü ile de bir araya geleceği ve Diagne'nin transferi için de önemli bir görüşmeye imza atacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, golcü oyuncu için 13 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

KADRODA YOK
Senegal ile 'na katılan Mbaye Diagne'nin tatili bitti. Diagne takıma katıldığını 'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. "Is back/Geri döndüm" yazan Diagne, kondisyon bisikletinin üzerinde görüntülerini paylaştı. Dün idmana çıkan oyuncu, maçı kadrosuna alınmadı.

  1. 7.8.2019
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