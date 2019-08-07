Aston Villa müjdesi
Katar'ın, Al Rayyan'a transferi yatan Mbaye Diagne için İngiltere'den talip çıktı. Aston Villa'nın, Senegalli yıldız için Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve bu gelişmenin sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdüğü bildirildi.
Katar'ın, Al Rayyan'a transferi yatan Mbaye Diagne için İngiltere'den talip çıktı. Aston Villa'nın, Senegalli yıldız için Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve bu gelişmenin sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdüğü bildirildi. Diagne'nin de Aston Villa opsiyonuna sıcak bakabileceği öğrenildi.
13 MİLYON EURO
Ön libero takviyesi adına İngiltere'de bulunan İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın burada Aston Villa kulübü ile de bir araya geleceği ve Diagne'nin transferi için de önemli bir görüşmeye imza atacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, golcü oyuncu için 13 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
KADRODA YOK
Senegal ile Afrika Kupası'na katılan Mbaye Diagne'nin tatili bitti. Diagne takıma katıldığını Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. "Is back/Geri döndüm" yazan Diagne, kondisyon bisikletinin üzerinde görüntülerini paylaştı. Dün idmana çıkan oyuncu, Süper Kupa maçı kadrosuna alınmadı.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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