Aston Villa müjdesi

Katar'ın, Al Rayyan'a transferi yatan Mbaye Diagne için İngiltere'den talip çıktı. Aston Villa'nın, Senegalli yıldız için Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve bu gelişmenin sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdüğü bildirildi. Diagne'nin de Aston Villa opsiyonuna sıcak bakabileceği öğrenildi.

13 MİLYON EURO

Ön libero takviyesi adına İngiltere'de bulunan İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın burada Aston Villa kulübü ile de bir araya geleceği ve Diagne'nin transferi için de önemli bir görüşmeye imza atacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, golcü oyuncu için 13 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

KADRODA YOK

Senegal ile Afrika Kupası'na katılan Mbaye Diagne'nin tatili bitti. Diagne takıma katıldığını Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. "Is back/Geri döndüm" yazan Diagne, kondisyon bisikletinin üzerinde görüntülerini paylaştı. Dün idmana çıkan oyuncu, Süper Kupa maçı kadrosuna alınmadı.