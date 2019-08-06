Nainggolan Cagliari’de

Cimbom'un transfer gündemindeki Radja Nainggolan, Cagliari'nin yolunu tuttu. Kiralık olarak Cagliari'ye geçen tecrübeli orta saha oyuncusu, kanser hastası olan eşinin tedavisi için İtalya'da kaldığını belirtti. Eşinin düzenli gittiği hastane Cagliari'ye yakın olduğu için bu takımı tercih etti.