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06 Ağustos 2019, Salı
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Nainggolan ’de

Nainggolan Cagliari’de

Cimbom'un gündemindeki , 'nin yolunu tuttu. olarak Cagliari'ye geçen tecrübeli orta saha oyuncusu, hastası olan eşinin tedavisi için 'da kaldığını belirtti.

Cimbom'un gündemindeki , 'nin yolunu tuttu. olarak Cagliari'ye geçen tecrübeli orta saha oyuncusu, hastası olan eşinin tedavisi için 'da kaldığını belirtti. Eşinin düzenli gittiği hastane Cagliari'ye yakın olduğu için bu takımı tercih etti.

  1. 6.8.2019
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