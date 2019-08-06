Gary Cahill Crystal Palace'ta
Chelsea ile yollarını ayıran ve özellikle geçtiğimiz sezon adı Galatasaray'la anılan İngiliz defans oyuncusu Gary Cahill Crystal Palace'a transfer oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Chelsea'den ayrılan savunma oyuncusu Gary Cahill'i transfer etti.
Crystal Palace Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz stoper Cahill ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Chelsea'de 7 yıl görev yapan 33 yaşındaki Cahill, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı. Cahill, forma şansı bulmakta zorlandığı geçen sezon Chelsea ile 8 maça çıktı.
- 06.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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