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06 Ağustos 2019, Salı
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Gary Cahill 'ta

Gary Cahill Crystal Palace'ta

ile yollarını ayıran ve özellikle geçtiğimiz sezon adı 'la anılan İngiliz defans oyuncusu Gary Cahill 'a oldu.

ekibi , 'den ayrılan savunma oyuncusu Gary Cahill'i etti.

Crystal Palace Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz stoper Cahill ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Chelsea'de 7 yıl görev yapan 33 yaşındaki Cahill, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı. Cahill, forma şansı bulmakta zorlandığı geçen sezon Chelsea ile 8 maça çıktı.



  1. 06.08.2019
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