Bakayoko’da rakip Napoli
Galatasaray, Chelsea'li Tiemoue Bakayoko için görüşmelerini sürdürüyor. Fransız orta saha oyuncusu için Napoli'nin de devreye girmesi planları biraz aksatmış durumda.
Galatasaray, Chelsea'li Tiemoue Bakayoko için görüşmelerini sürdürüyor. Fransız orta saha oyuncusu için Napoli'nin de devreye girmesi planları biraz aksatmış durumda. Sky Sport İtalia'nın haberine göre Bakayoko, İtalya'ya Napoli formasıyla geri dönebilir. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncuya 2.8 milyon euro öneriyor.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Bakayoko’da rakip Napoli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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