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06 Ağustos 2019, Salı
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Bakayoko’da rakip

Bakayoko’da rakip Napoli

, 'li için görüşmelerini sürdürüyor. Fransız orta saha oyuncusu için 'nin de devreye girmesi planları biraz aksatmış durumda.

, 'li için görüşmelerini sürdürüyor. Fransız orta saha oyuncusu için 'nin de devreye girmesi planları biraz aksatmış durumda. Sky Sport İtalia'nın haberine göre Bakayoko, 'ya Napoli formasıyla geri dönebilir. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncuya 2.8 milyon euro öneriyor.

  1. 6.8.2019
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