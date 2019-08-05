Ve Galatasaray'ın teklifi kabul edildi! Geliyor... Gustavo Cuellar kimdir? Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Ve 'ın teklifi kabul edildi! Geliyor... kimdir? Son dakika haberleri

Ve Galatasaray'ın teklifi kabul edildi! Geliyor... Gustavo Cuellar kimdir? Son dakika transfer haberleri

yönetiminin Flamengo'da forma giyen için kulübü ile ilk teması gerçekleştirdiği öğrenildi. ekibi, sarı kırmızılıların yıldız ön libero için yaptığı değerlendirmeye aldıktan sonra kabul ettiği öğrenildi. Oyuncuyla ilgili merak edilen bilgileri de sizler için derledik... Peki, 'in ısrarla kadroda görmek istediği Cuelllar kimdir? İşte transfere dair ayrıntılar ve oyuncuyla ilgili bilinmeyenler...

ön liberosunu 'da buldu... Flamengo forması giyen için Galatasaray'ın yaptığı hamle sonuç buldu. Sarı-Kırmızılılar Flamengolu yöneticilere 26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero için 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi.

Brezilyalı yöneticiler teklifi olumlu bulurken ödeme takvimi konusunda taraflar arasında mutabakat görüşmeleri sürüyor.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR"

Brezilya basınında yer alan haberde; Cuellar'ın sözleşmesinde Avrupa'ya gitmesi halinde 50 milyon euro serbest kalma maddesinin olduğu bilgisi verildi.

Copa America'dan Kolombiya'nın elenmesiyle birlikte Flamengo ile antrenmanlara çıkmaya başlayan 26 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'da oynamak istediği vurgulandı.

Deportivo Cali'den 2016 yılında 1.8 milyon euroya edilen Gustavo Cuellar, Flamengo'da 99 maçta oynadı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

GUSTAVO CUELLAR KİMDİR?

Deportivo Cali'den 2016 yılında 1.8 milyon euro'ya transfer edilen Gustavo Cuellar, Flamengo'da 99 maçta oynadı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Gustavo Cuellar 26 yaşında ve 1.76 boyunda, orta sahada forma giyiyor. 2016 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Flamengo'ya transfer olan Kolombiyalı futbolcu, daha önce ülkesinde Deportivo Cali takımında oynuyordu.

  1. 05.08.2019
  2. Güncelleme: 05.08.2019 12:27
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