Ve Galatasaray'ın teklifi kabul edildi! Geliyor... Gustavo Cuellar kimdir? Son dakika transfer haberleri

Galatasaray ön liberosunu Brezilya'da buldu... Flamengo forması giyen Gustavo Cuellar için Galatasaray'ın yaptığı hamle sonuç buldu. Sarı-Kırmızılılar Flamengolu yöneticilere 26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero için 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi.



Brezilyalı yöneticiler teklifi olumlu bulurken ödeme takvimi konusunda taraflar arasında mutabakat görüşmeleri sürüyor.

"AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR"

Brezilya basınında yer alan haberde; Cuellar'ın sözleşmesinde Avrupa'ya gitmesi halinde 50 milyon euro serbest kalma maddesinin olduğu bilgisi verildi.

Copa America'dan Kolombiya'nın elenmesiyle birlikte Flamengo ile antrenmanlara çıkmaya başlayan 26 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'da oynamak istediği vurgulandı.

Deportivo Cali'den 2016 yılında 1.8 milyon euroya transfer edilen Gustavo Cuellar, Flamengo'da 99 maçta oynadı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

GUSTAVO CUELLAR KİMDİR?

Deportivo Cali'den 2016 yılında 1.8 milyon euro'ya transfer edilen Gustavo Cuellar, Flamengo'da 99 maçta oynadı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Gustavo Cuellar 26 yaşında ve 1.76 boyunda, orta sahada forma giyiyor. 2016 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Flamengo'ya transfer olan Kolombiyalı futbolcu, daha önce ülkesinde Deportivo Cali takımında oynuyordu.