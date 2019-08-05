Okan Kocuk: Uzun yıllar kalmalıyım

Panathiakos maçında ilk kez Türk Telekom Stadı'na çıkan Okan Kocuk, başarılı bir performans sergiledi. Kalesinde son anlarda 1 gol görmesine rağmen birçok kurtarışa imza atan 24 yaşındaki file bekçisi, "İnşallah uzun yıllar bu formayı terletmek istiyorum" diye konuştu.

YENİ KUPALAR KALDIRACAĞIZ

Flamengo'nun ilgi gösterdiği Mariano, sarıkırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve ayrılığı düşünmediğini söyledi. Süper Kupa finaline odaklarını kaydeden Mariano, "Kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.