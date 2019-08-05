Okan Kocuk: Uzun yıllar kalmalıyım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Okan Kocuk: Uzun yıllar kalmalıyım

: Uzun yıllar kalmalıyım

Okan Kocuk: Uzun yıllar kalmalıyım

Panathiakos maçında ilk kez Stadı'na çıkan , başarılı bir performans sergiledi. Kalesinde son anlarda 1 gol görmesine rağmen birçok kurtarışa imza atan 24 yaşındaki file bekçisi, "İnşallah uzun yıllar bu formayı terletmek istiyorum" diye konuştu.

Panathiakos maçında ilk kez Stadı'na çıkan , başarılı bir performans sergiledi. Kalesinde son anlarda 1 gol görmesine rağmen birçok kurtarışa imza atan 24 yaşındaki file bekçisi, "İnşallah uzun yıllar bu formayı terletmek istiyorum" diye konuştu.

YENİ KUPALAR KALDIRACAĞIZ
Flamengo'nun ilgi gösterdiği Mariano, sarıkırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve ayrılığı düşünmediğini söyledi. finaline odaklarını kaydeden Mariano, "Kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

  1. 5.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Kocuk: Uzun yıllar kalmalıyım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN