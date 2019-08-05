Galatasaray'da Süper Kupa için çalışmalar sürüyor
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman core stabilizasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları üzerinde durdu.
Galatasaray, 2019 TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman core stabilizasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Akhisarspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak. Sarı-kırmızılılar, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçukla mücadelenin gerçekleşeceği Ankara'ya giderek maç öncesi kampa girecek.
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki 2019 TFF Süper Kupa karşılaşması, 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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