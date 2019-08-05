Galatasaray'da Süper Kupa için çalışmalar sürüyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Süper Kupa için çalışmalar sürüyor

'da için çalışmalar sürüyor

Galatasaray'da Süper Kupa için çalışmalar sürüyor

’nde yönetimindeki antrenman core stabilizasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları üzerinde durdu.

, 2019 'da Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
'nde yönetimindeki antrenman core stabilizasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Akhisarspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak. Sarı-kırmızılılar, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçukla mücadelenin gerçekleşeceği 'ya giderek maç öncesi kampa girecek.
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki 2019 TFF Süper Kupa karşılaşması, 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak.

  1. 05.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Süper Kupa için çalışmalar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN