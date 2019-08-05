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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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- Akhisar finalinin saati değişti!

Galatasaray - Akhisar Süper Kupa finalinin saati değişti!

şampiyonu ve finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği finalinin saati değişti. 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan final mücadelesi 20.45'ten 21.30'a alındı.

ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF maçının başlama saati değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadı'ndaki maç, saat 21.30'da başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

  1. 05.08.2019
  2. Güncelleme: 05.08.2019 22:41
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