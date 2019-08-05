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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Feghouli’ye teşekkürü

Feghouli’ye Süper kupa teşekkürü

Sofıane Feghouli'nin 9 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen 1 hafta erken gelmesi 'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli teknik adamın, Cezayirli oyuncuya Akhisar'la oynanacak finalinde kısa sürede olsa şans vererek onurlandırmak ve teşekkür etmek istediği bildirildi.

Sofıane Feghouli'nin 9 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen 1 hafta erken gelmesi 'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli teknik adamın, Cezayirli oyuncuya Akhisar'la oynanacak finalinde kısa sürede olsa şans vererek onurlandırmak ve teşekkür etmek istediği bildirildi.

  1. 5.8.2019
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