Feghouli’ye Süper kupa teşekkürü

Sofıane Feghouli'nin 9 Ağustos'a kadar izinli olmasına rağmen 1 hafta erken gelmesi teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli teknik adamın, Cezayirli oyuncuya Akhisar'la oynanacak Süper Kupa finalinde kısa sürede olsa şans vererek onurlandırmak ve teşekkür etmek istediği bildirildi.